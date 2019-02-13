شكرا لقرائتكم خبر عن العلولا من بيروت: المسار السعودي في لبنان يختلف عن المسار الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

شدد المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، على أن "المسار السعودي مختلف تماما عن المسار الإيراني في لبنان".

وأوضح العلولا، أمس (الثلاثاء)، في تصريحات صحفية في بيروت، أن زيارته إلى لبنان للتهنئة بتشكيل الحكومة، قائلاً "إن شاء الله تكون فأل خير على اللبنانيين، وعلى العرب كلهم، لأن لبنان إذا نهض ينهض العرب كله".

وأضاف: "بدأنا الحديث مع الحكومة، ولا مفاجآت، ومجرد أن أصبحت في لبنان حكومة نستطيع تفعيل كل الأمور"، لافتاً إلى أن الزيارة "مرتبطة بتشكيل الحكومة".

وكشف أن "أكثر من 20 اتفاقا بين السعودية ولبنان، نأمل تفعيلها"، مشيراً إلى الرهان الدائم على ذكاء اللبناني ونجاحه، فهو الناجح في كل العالم، ولا ينقص اللبنانيين سوى المزيد من التفاهمات".

واعتبر أن "اللبناني بتمتع بقدرات يستطيع من خلالها القيادة، "فكل شيء عنده: التراث والثقافة والذكاء".

يذكر أن العلولا وصل إلى بيروت أمس (الثلاثاء)، وكان في استقباله وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وعدد من المسؤولين اللبنانيين.