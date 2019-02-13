شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان وعباس يبحثان مستجدات الأوضاع الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) في الرياض، مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان الوزير المرافق، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الفلسطيني.