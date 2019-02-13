ضبط محلات تشغل أجانب لصيانة الجوالات من خلف الستار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - القطيف

ضبطت جولات تفتيشية نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس منشآت تجارية بالقطيف تتهرب من قرار توطين قطاع الاتصالات وصيانة الجوالات بتوظيف سعوديين لتجميع القطع فقط، على أن يتولى الأجنبي الصيانة من خلف الستار.

وقال المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش «إن لدينا توجها لتدريب الشباب الراغبين في دخول مجال صيانة الأجهزة الذكية لإدخالهم في سوق العمل وصولا لتوطين 100% للحد من أي تحايل»، مبينا أن هدف الوزارة هو التدريب والتأهيل وليس التستر خلف القرار، مبينا أن مختصين في صيانة الجوالات أبدوا رغبتهم في المشاركة في عملية تدريب السعوديين.

بدوره أوضح مدير مكتب العمل بالقطيف عبدالكريم آل طه أن نسب التوطين مرتفعة في قطاع الاتصالات في القطيف، مشيرا إلى أن التوطين يصب في صالح الوطن والمواطن عبر إنفاذ القرارات واتباع الأنظمة الخاصة بنظام العمل. وقبل انطلاقات التوطين السابقة في جميع مراحله يكون المفتشون على أهبة الاستعداد للتوعية والتثقيف وضبط المخالفات حال دخول القرار حيز التنفيذ.