دعاوى الحضانة تستأثر بـ10آلاف حكم خلال 5 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت محاكم الأحوال الشخصية في المملكة نحو 10,061 قضية متعلقة بالحضانة وزيارة الأطفال وما يلحق بهما، منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى أمس، واستحوذت مناطق مكة والرياض والشرقية على قائمة الأكثر إصدارا لأحكام الحضانة والزيارة خلال الفترة، بنسبة 74%، وذلك بحسب ما كشفته منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بالتنسيق والتعاون مع مؤسستين في القطاع غير الربحي، تهدفان إلى توفير مراكز متخصصة للتيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، ضمن بيئة ملائمة للعائلة، ودون الحاجة للتنفيذ في المحاكم أو مراكز الشرطة.

كما وجه الوزير بإنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، ستنطلق في مرحلتها الأولى بمنطقة الرياض بالشراكة مع جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، ومنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع جمعية المودة للتنمية الأسرية، على أن تقدم خدمات الإرشاد المتكاملة (الأسرية والنفسية والاجتماعية والقانونية والتربوية) للمحضونين وعائلاتهم.

أحكام الحضانة والزيارة الصادرة في المناطق