: كشفت الإدارة العامة للمرور، عن إجراءات إسقاط المركبة من السجل. وردَّ المرور السعودي، على سؤال لأحد المستفسرين جاء فيه ” سيارة اكتشفت بالفحص أنها مقصوصة، و الاستمارة منتهية، إيش إجراءات إسقاطها ” . وقال : ” عليك نقل السيارة الى أي مركز لبيع المركبات كقطع غيار ( تشليح ) وبيع المركبة لهم وأخذ ورقة المبايعة والتوجه إلى اقرب ادارة مرور لديك..، مصطحباً لوحات المركبة ورخصة سيرها وورقة المبايعة لإسقاط المركبة من سجلك ” .



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