“شرطة مكة” تسيطر على رجل خلع ملابسه وحاول اقتحام مدرسة بنات

: تمكّنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة من السيطرة على مريض نفسي والقبض عليه، بعد إقدامه على خلع ملابسه أمام مدرسة ابتدائية للبنات بمخطط بالشرائع (7)، وذلك بعدما منعه الأهالي من اقتحام المدرسة أثناء خروج الطالبات. وذكرت مصادر أن شرطة مكة المكرمة تلقت بلاغاً يفيد بأن أولياء أمور طالبات المدرسة (132) بالمخطط شاهدوا مريضاً نفسياً يقوم بتصرفات غريبة بجوار المدرسة، وحاول دخول المدرسة أثناء انصراف الطالبات، وعند منعه أقدم على خلع ملابسه، ما أثار الرعب بين الطالبات. وبيّنت المصادر، وفقاً لـ”سبق”، أنه عند مباشرة الشرطة للبلاغ اتضح أن أولياء الأمور شكلوا حاجزاً بشرياً بين الرجل والمدرسة، ومنعوه من دخول المدرسة..، فألقت الشرطة القبض عليه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.



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