بـ8 أبيات.. عائض القرني يعلق على زيارة محمد بن سلمان للحرم المكي

: علق الداعية الدكتور الشيخ عائض القرني على الزيارة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الحرم المكي فجر اليوم لتفقد سير الأعمال في مشاريع التوسعة. وفي 8 أبيات قصيرة لكنها موجزة علق القرني على هذه الزيارة المباركة بقوله: نسلُ الملوكِ هنا يُستَمْطر الكرمُ والمجدُ والعزُّ عند الركن يزدحِمُ فقبِّل الحجر الأبهى تجدْ أرجاً فيه شفائفُ مبعوث الهدى وفَمُ مرّغ جبينك حيّى الله طلعتهُ للواحد الفرد من ذلّت له الأممُ هنا ضياءٌ هنا فجرٌ هنا ألقُ هنا سلامٌ هنا فخرٌ هنا قممُ وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قد ترأس مساء أمس، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المسؤولة عن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين..، التي تهدف إلى الارتقاء والنهوض بكافة الأعمال والخدمات وإنشاء منظومة مستدامة تشمل في مخططاتها العنصر البشري والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي بشكل عام ويكون الحرم المكي والمشاعر المقدسة في قلبه.





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