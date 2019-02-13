فيديو.. هذا ما طلبه أمير الكويت من أبناء الملك فهد

: أشاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين المملكة والكويت، وذلك خلال استقباله بالأمس أبناء وأحفاد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود. وقال الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز إنه يشعر بأنه في بلده وذلك من حفاوة الاستقبال والترحاب. وطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الأمير محمد بن فهد والوفد المرافق تكرار الزيارة. وأكد الشيخ الصباح على عمق العلاقات بين المملكة والكويت من لدن الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد استقبل بقصر بيان، أمس الاثنين، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمراء والوفد المرافق لهما بمناسبة حفل افتتاح فعاليات معرض “الفهد.. روح القيادة” المقام بالكويت..؛ حيث تم إهداء الشيخ صباح هدية تذكارية بهذه المناسبة. وكان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، افتتح أمس، النسخة الرابعة من معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد .. روح القيادة”، وأوبريت “أخوة راسخة”، برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



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