

واشنطن 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم عن ملخص لاستراتيجيتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (آي وان)، مطلقةً برنامجًا لمراقبة ومكافحة حرائق الغابات يعتمد على هذه التقنية.

وذكر بيان للبنتاغون، أن الوزارة تسعى لتسريع عملية تبني الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه، وتوسيع نطاقه وتمكين التطوير والتجارب اللامركزية؛ وعمل شراكات مع العاملين في الصناعة والأوساط الأكاديمية والحلفاء والشركاء، وخلق قوى عاملة رائدة في هذا المجال.

وأوضح البيان اعتماد الوزارة برنامجًا يستخدم الذكاء الاصطناعي، بواسطة لوغاريتمات تحلل الصور الثابتة والمتحركة التي تلتقطها الطائرات المسيرة من أجل التنبؤ بمسارات الحرائق وتحسين عملية مكافحتها.

// انتهى //

03:49ت م

0339



واشنطن 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسكشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم عن ملخص لاستراتيجيتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (آي وان)، مطلقةً برنامجًا لمراقبة ومكافحة حرائق الغابات يعتمد على هذه التقنية.وذكر بيان للبنتاغون، أن الوزارة تسعى لتسريع عملية تبني الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه، وتوسيع نطاقه وتمكين التطوير والتجارب اللامركزية؛ وعمل شراكات مع العاملين في الصناعة والأوساط الأكاديمية والحلفاء والشركاء، وخلق قوى عاملة رائدة في هذا المجال.وأوضح البيان اعتماد الوزارة برنامجًا يستخدم الذكاء الاصطناعي، بواسطة لوغاريتمات تحلل الصور الثابتة والمتحركة التي تلتقطها الطائرات المسيرة من أجل التنبؤ بمسارات الحرائق وتحسين عملية مكافحتها.// انتهى //03:49ت م0339

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الدفاع الأمريكية تكشف استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.