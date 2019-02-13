السعودية اليوم / تأسيس عدد من الجمعيات التعاونية بمحافظة المخواة

الباحة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساجتمع محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني أمس، مع عدد من أهالي المحافظة الراغبين في تأسيس عدد من الجمعيات التعاونية، بحضور رئيس اللجنة الاستشارية لسمو أمير منطقة الباحة الدكتور محمد القدادي, وذلك بمسرح إدارة التعليم بالمحافظة.واستعرض الهزاني خطط التنمية وبرامجها بالمحافظة التي تجد دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, ومن بينها دعم التوجه نحو إنشاء الجمعيات التعاونية، التي تساهم في خلق مجتمع حيوي وتصنع اقتصادًا مزدهرًا.بعد ذلك قدم الدكتور القدادي عرضًا متكاملًا عن دور رجال الأعمال والأهالي، والمهتمين في تبني هذه الأفكار وإنشاء الجمعيات التعاونية, موضحًا النتائج المترتبة على ذلك من خلال خلق فرص عمل، وتدوير رأس المال وفتح آفاق أوسع أمام الدورة الاقتصادية, مستشهدًا بالعديد من الجمعيات القائمة حاليًا في عدد من المحافظات.فيما قدم مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شايق الغامدي، ورقة عمل عن أهمية الجمعيات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني, مؤكدًا حرص سمو أمير المنطقة على تبني الأفكار والبرامج التي تحقق الرؤية الوطنية 2030، وبرامج التحول الوطني 2020, داعيًا إلى دور المواطن ورجل الأعمال كشريك فاعل في هذا الجانب, مستعرضًا التسهيلات وأشكال الدعم التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للجمعيات.وفي ختام اللقاء ناقش الحضور عددًا من الأفكار المتعلقة بالجمعيات التعاونية وسبل تجاوزها وآليات دعمها.// انتهى //03:18ت م0336