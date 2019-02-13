شكرا لقرائتكم خبر عن المرور ينصف «غاوي» بصرف لوحة بديلة وتصحيح المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

حسم مدير عام المرور في المملكة اللواء محمد البسامي، قضية المواطن أحمد غاوي، الذي تعرض لسرقة لوحات مركبته، وقيام السارق باستغلال تشابه المركبات في تجاوز الأنظمة المرورية وارتكابه مخالفات تصل قيمتها لـ 59 ألف ريال، بتصحيح المخالفات المرورية للمواطن وصرف لوحة بديلة لمركبته. حيث أكد اللواء البسامي، أنه جارٍ تصحيح المخالفات المرورية للمواطن، وسيتم صرف لوحة بديلة له، وجارٍ البحث عن المركبة التي ترتكب المخالفات.

وكانت المديرية العامة للمرور بالرياض قد تابعت قضية المواطن غاوي، بعد أن دخلت القضية يوم أمس، فصلا جديدا، فبعد أن أسقط المرور المخالفات من سجله المروري، استيقظ من جديد على 23 مخالفة في يوم واحد، بقيمة تصل لـ 21 ألف ريال.

وقال المواطن غاوي لـ ”الخليج 365” إنه راجع المديرية العامة للمرور الأحد الماضي، والتي قامت بالاطلاع على كافة المستندات التي تثبت عدم ارتكابه المخالفات المرورية المسجلة باسمه وتبلغ 59 ألف ريال، فيما تم إسقاطها عنه يوم الإثنين، وأصبح رصيد مخالفاته صفرا. وفوجئ يوم أمس الثلاثاء بعودة المخالفات المرورية من جديد، إذ وصلت لـ 21 ألف ريال. وذكر أن اللوحة لا تزال لدى السارق، وأن مركبته شبيهة بمركبة السارق مع وجود بعض الفوارق في المواصفات التي لا يمكن التركيز فيها. وقال: قمت بمراجعة الشركة التي قمت بشراء المركبة منها؛ لأخذ خطاب إثبات ملكية للمركبة، كذلك قمت بأخذ المركبة للمرور للتأكد من كافة الإجراءات النظامية، وها هو السيناريو يتكرر من جديد، بدلا من ضبط الجاني والمتسبب في هذه القضية.

يذكر أن المواطن أحمد عيسى غاوي، فوجئ بوجود مركبته ذات يوم بلا لوحات، وقام بالإبلاغ عن ذلك في تطبيق «كلنا أمن» لاتخاذ الاجراءات اللازمة، فيما بدأت رسائل المخالفات المرورية تنهال على هاتفه النقال (الموبايل)، حتى وصلت في 3 أسابيع لـ 59 ألف ريال. وتقدم بنشر معاناته، فيما وعدت المديرية العامة للمرور بالتدخل وحل الإشكال بعد التأكد من سلامة إجراءاته وعدم ارتكابه لتلك المخالفات نهائيا.