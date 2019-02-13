شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

عقدت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع والشركة السعودية للكهرباء مؤخرا اجتماعا تنسيقيا في مقر وكالة التعمير والمشاريع. وناقش الطرفان في الاجتماع أعمال عدد من مشاريع تمديد خدمات نقل الكهرباء ورفع كفاءة محطات التوليد لعدد من المحطات الرئيسية بحاضرة الدمام. وأثمر الاجتماع التنسيقي تكوين لجنة دائمة من الأمانة والكهرباء للتنسيق حيال مشروعات نقل الكهرباء ومحطات التوليد، وحضر الاجتماع وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس مازن بخرجي ومستشار رئيس القطاع الشرقي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس محمد بوردحة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين. وأكد بخرجي أن الأمانة والشركة السعودية للكهرباء حريصتان كل الحرص على عمل التنسيق المستمر في الأعمال المشتركة لما يخدم المستفيدين في المنطقة الشرقية، وأن اللجنة التي تم تشكيلها ستعقد العديد من الاجتماعات من أجل التنسيق المستمر.



كانت هذه تفاصيل خبر رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء بحاضرة الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.