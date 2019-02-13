شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد على أهمية تطوير البرامج التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية تطوير واستحداث البرامج التدريبية التي تتواكب مع تطورات واحتياجات الجهات، وتلبي حاجتها في سوق العمل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس مديرة عام فرع معهد الإدارة العامة النسوي بالمنطقة الشرقية الدكتورة حصة العقيل ومنسوبات المعهد.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط الفرع النسوي بمعهد الإدارة العامة بالمنطقة، وما يحتويه من برامج لتدريب وتأهيل الكوادر النسائية وما يقدمه من بحوث ودراسات واستشارات ذات قيمة مضافة، وكذلك الخدمات المعرفية التي يسهم بها الفرع في نشر الفكر والممارسات الإدارية السليمة.

من جهتها قدمت الدكتورة حصة العقيل شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة الشرقية عل استقباله وتوجيهاته السديدة، مؤكدة حرص المعهد على مواكبة التطلعات الطموحة مع المحافظة على جودة الخدمات.