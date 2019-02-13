شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل «ثلاثيني» في خزان صرف صحي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

لقي عامل في العقد الثالث مصرعه أثناء تنظيفه لخزان صرف صحي لأحد العقارات الواقعة شرق محافظة جدة، وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: إن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابعة للدفاع المدني بجدة باشرت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأول بلاغا عن سقوط عامل بخزان صرف صحي شرق المحافظة، وعند وصول الفرق لموقع الحادث اتضح وجود عامل في العقد الثالث من العمر بداخل خزان صرف صحي أصيب بحالة اختناق أثناء قيامه بأعمال التنظيم ما أدى إلى سقوطه على مياه آسنة، وشرعت فرق الإنقاذ المائي بالنزول وانتشال الجثمان بعد أن فارق الحياة من داخل خزان صرف صحي يحتوي على كميات من المياه الآسنة بارتفاع يصل إلى متر واحد، وتم بعد ذلك طلب الأدلة الجنائية فيما نقل جثمان العامل للمستشفى وسلم الحادث لجهة الاختصاص.



كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عامل «ثلاثيني» في خزان صرف صحي بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.