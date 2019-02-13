شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 13 في انقلاب حافلة والان نبدء بالتفاصيل

أدى انقلاب حافلة عمالة، صباح أمس، في الباحة، إلى وفاة 4 وإصابة 9 منهم 3 نساء. فيما باشرت فرق الهلال الأحمر والصحة الحادثة، لمتابعتها، ونقل الحالات. وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب حافلة في الساعة 7:06 صباح أمس، على الرقم الموحد 997 بموقع طلوع وادي فيق، وحسب البلاغ الوارد للعمليات، يوجد تعدُّد إصابات. وذكر أنه تم توجيه 5 فرق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة ووجود نائب مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، ومدير القيادة الميدانية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 13 إصابة.

وأكد أن الإصابات نتج عنها 4 حالات وفاة بالموقع بعد الكشف عليها و9 إصابات؛ منها إصابة خطيرة، و3 إصابات متوسطة، ومثلها بسيطة نساء، وثلاث إصابات رجال جميعها من الجنسية الآسيوية، تم التعامل معها إسعافياً بالموقع حسب البروتوكولات الإسعافية، وتم نقل الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة ونقلت فرقتان من إسعاف الصحة إصابتين، وإصابة نقلت عن طريق وسيلة أخرى.