شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 19 شخصا في حريق شقة سكنية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أبوزيد: إنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات: 11 حالة عولجت بالموقع، وتم نقل 8 حالات متوسطة الخطورة على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العام ومستشفى شرق جدة.
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