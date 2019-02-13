شكرا لقرائتكم طلال السعيد: السعودية أفضل دولة لإنقاذ الأدب من الضياع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد الشاعر والإعلامي الكويتي القدير طلال السعيد على ضرورة تدخل الحكومات الخليجية لإنقاذ الأدب من الضياع اللي فيه، مؤكدًا أن أفضل دولة تقوم بهذه المهمة هي السعودية.

وأضاف طلال السعيد، خلال حواره إلى برنامج “وينك” على قناة روتانا خليجية، أنه كان مولعًا بشعر القلطة والرديات حتى أوصاه الأمير محمد الأحمد السديري بقوله: “شعراء الرديات كلهم راحوا، وما حد يذكرهم.. إذا تبي الخلود اطوي صفحة الرديات وخلك بالشعر المنظوم”.

ورأى أن “قصيدة (بوش) لم تتجاهل الدور السعودي.. فلا أحد يستطيع تجاهل دور الملك فهد رحمه الله، ولو تجاهلناه فلن يتجاهله التاريخ”.

وتابع طلال السعيد: “شعر المرأة لزوم ما لا يلزم.. وما في شيء اسمه شعر نسائي”.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.