شكرا لقرائتكم أمير جازان بالنيابة يعزي ابن الشهيد لخامي بقبلة على رأسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد جندي أول عبده بن حسن لخامي – رحمه الله – أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.



وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارة لوالد وذوي الشهيد جندي أول ” لخامي ” بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ولسمو أمير منطقة جازان وسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.



حضر العزاء محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وعدد من المسؤولين.

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