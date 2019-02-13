شكرا لقرائتكم دعمًا للأشقاء.. المملكة تودع 2.2 مليار دولار بالبنك المركزي اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن المملكة أودعت 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني.

وأكد السفير آل جابر أن المبلغ يأتي لدعم الاقتصاد وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني، مشددًا على أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تعيق ذلك.

وقال: إن سفراء دول الرباعية طالبوا برفع التدابير التي فرضتها الميليشيات على البنوك لإعاقة الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية لليمن.

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