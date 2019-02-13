شكرا لقرائتكم شعاع الدحيلان أول خبيرة ماكياج سعودية في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أتقنت الفنانة السعودية شعاع الدحيلان فن الماكياج واستخدمت أدوات التجميل باحترافية؛ ما جعلها تبدع في رسم الجمال على وجوه السيدات، وبعد شهرتها المحلية، حظيت أناملها بإعجاب مئات السيدات في أنحاء السعودية، واكتسبت ثقتهن بها.

وقالت شعاع الدحيلان: “إن الجمال حاجة أساسية في المرأة، وهو جزء من طبيعة المرأة التي زرع الله فيها حب الجمال والبحث عنه، لتظهر المرأة بأجمل طلة لها، وأن تعرف ما هي الألوان التي تبرز جمال لون بشرتها وعيونها، وتقاسيم تفاصيل وجهها، تتعلم الماكياج الذي يبرز جمالها الطبيعي ويزيد ثقتها بنفسها، فتعريف الفتيات بمعايير الجمال مهمة تبدأ من تقديم محاضرات للتجميل والتوعية بالعناية بالبشرة”، بحسب “العربية”.

وتناغمًا مع الفن التشكيلي الذي أجادته بريشتها، ترى الدحيلان أن تجميل الوجه مثل اللوحة الفنية، ولابد أن ترسمه بيدها، حتى تخرج بالجمال الذي تحبه في المرأة التي أمامها، بتوظيف مهاراتها وقواعدها الجمالية الخاصة بها.

وترى الكثيرات من السعوديات أن أهم ما يجعل الفنانة شعاع الدحيلان متميزة وموهوبة في عملها هو حبها للرسم ودمج الألوان في المقام الأول، ما ساعدها على تحويل حبها للماكياج إلى فن، ومع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال الماكياج، تكونت لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، والمئات من العرائس في انتظار أن يتألقن بماكياج ساحر بأنامل خبيرة التجميل السعودية شعاع الدحيلان، بعد أن حققت شهرة واسعة انطلاقًا من المنطقة الشرقية وحتى منصات العروض العالمية.

وجاء تكريم الفنانة شعاع الدحيلان مؤخرًا كرائدة في فن التجميل والماكياج، وتعزيزًا لدورها الريادي في دعم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة في المنطقة الشرقية ضمن 5 سعوديات قدمن نماذج عمل متميزة، ونالت العديد من الجوائز في مهرجانات ومسابقات عربية وعالمية، بينما تشغل الدحيلان حاليًّا منصب رئيسة لجنة المشاغل النسائية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، نائبة رئيسه المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.