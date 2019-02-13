استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو الجواز موقع وزارة العمل الاستعلامات الإلكترونية

خدمة استعلام عن موظف وافد من خدمات موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوابة الاستعلامات الإلكترونية، والتي تتم عبر الاستعلام برقم الإقامة أو رقم جواز السفر، أو رقم الحدود وهي خدمة مقدمة للمواطن أو المقيم، للتعرف على حالة الإقامة وإن كانت هناك بلاغ هروب أو تغيب عن العمل مسجل على العامل الوافد، أو غيرها من العقوبات التي قد توقف الخدمات، مثل نقل كفالة والتي أصبحت من الخدمات الهامة جداً في ظل تطورا برامج التوطين والسعودة للعديد من الوظائف في المملكة العربية السعودية، تنفيذا لخطة الإصلاح الاقتصادي ولتحقيق أهداف رؤية 2030.

الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ساهمت دون شك في تطوير منظومة العمل، وتسريع وتيرة إنهاء الخدمات بالمقارنة بما كان يتم من ذي قبل، خاصةً مع زيادة عدد المقيمين في المملكة بخلاف المواطنين، وهو ما يتطلب توفير أليات تسهم في قضاء الخدمات دون الانتظار في صفوف يترتب عليها ازدحام المصالح الحكومية، وزيادة من حالة التذمر والضجر جراء إضاعة الوقت والجهد لانتظار إنهاء الخدمات، وهو ما تداركته وزارة العمل مبكراً ووقرت سلسلة من خدمات الاستعلامات منها استعلام عن موظف وافد برقد الإقامة والتي تتم في خطوات مبسطة.

طريقة استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

رابط الاستعلامات الإلكترونية من خدمات مكتب العمل والتي يتم الوصول إليه من خلال البحث عن موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن موظف وافد وفق ما هو موضح ومشار إليه بالصورة المرفقة.

استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

عقب اختيار خدمة استعلام عن موظف وافد يتم الدخول لشروط استخدام الخدمة ومنها، يتم عرض صفحة تطلب بعض البيانات لتنفيذ الخدمة، لإدخال بيانات الاستعلام برقم الإقامة أو رقم جواز السفر أو رقم الحدود للموظف أو العامل الوافد.

عقب إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام والضغط على عرض، يظهر موقف الموظف الوافد إن كان على رأس العمل، وحالة المنشأة التي يتبعها في النطاق الآمن، أو مسجل عليه بلاغ هروب وتغيب عن العمل.