شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يبحث التعاون مع اليابان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أمس (الثلاثاء) في الرياض، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.
وجرى خلال الاستقبال، بحث آفاق التعاون الثقافي بين البلدين.
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