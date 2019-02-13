شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام يستعرض الخطط الأمنية للحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجرى إعدادها والاسترشاد بدروس حج الأعوام الماضية وتطوير مقومات النجاح التي رافقت معظم خطط العام الماضي. وشدد خلال ترؤسه أمس (الثلاثاء) في مقر الأمن العام بالناصرية، الاجتماع الأول للجنة الأمنية بالحج، بحضور جميع أعضائها، على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440.

وبحث المجتمعون مجمل الاستعدادات لمختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وأقروا عدداً من التوصيات، إضافة إلى مناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن في أداء مناسكهم في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين من إمكانات هائلة ودعم كبير. ونقل الفريق أول الحربي، للمجتمعين تحيات وتمنيات وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم، مؤكداً أن هذا الاجتماع عقد استكمالا للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحدة لجميع القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.