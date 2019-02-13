شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يطلع على أعمال «التنفيذ» والمجمع الفقهي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، أمس (الثلاثاء) في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي صالح بن زابن.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال المجمع الهادفة لإثبات شمول الشريعة واستجابتها لحل كل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان، كذلك نشر التراث الفقهي الإسلامي، وتوضيح مصطلحاته وتقديمه بلغة العصر ومفاهيمه وتشجيع البحث العلمي في ذلك, والتقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة أمس، رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة محمد العضيبي.

واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال المحكمة وخططها التطويرية الهادفة لتسريع إنجاز طلبات التنفيذ.