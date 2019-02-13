شكرا لقرائتكم خبر عن صرف بدل تميّز لـ 1637 ممارساً صحياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) اعتمدت وزارة الصحة صرف «بدل التميز»، لـ1637 ممارساً صحياً سعودياً للعام 1437. اعتمدت وزارة الصحة صرف «بدل التميز»، لـ1637 ممارساً صحياً سعودياً للعام 1437. ووفقاً لقرار وزير الصحة توفيق بن فواز الربيعة، فإن أعداد الممارسين الصحيين المستحقين للبدل بمدينة الملك سعود الطبية 731 ممارساً، و213 في مديرية الشؤون الصحية بعسير، و685 بمديرية الشؤون الصحية في الطائف، و8 بمديرية الشؤون الصحية في تبوك, ووجه وزير الصحة كل مديرية، والإدارة العامة لخدمات الموارد البشرية بديوان الوزارة، بإكمال إجراءات الصرف لمنسوبيها المعتمدة أسماؤهم.



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