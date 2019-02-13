شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: وفاة عامل مختنقاً داخل خزان صرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة) قضى عامل في العقد الثالث أثناء تنظيفه خزان صرف صحي لأحد العقارات الواقعة شرق محافظة جدة. قضى عامل في العقد الثالث أثناء تنظيفه خزان صرف صحي لأحد العقارات الواقعة شرق محافظة جدة. وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، فإن فرق الإنقاذ باشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بلاغا عن سقوط عامل بخزان صرف صحي شرق المحافظة، وعند وصولهم للموقع اتضح وجود ثلاثيني داخل الخزان، أصيب بحالة اختناق أثناء قيامه بأعمال التنظيف، ما أدى إلى سقوطه بالمياه الآسنة، وشرعت الفرق بالنزول وانتشال الجثمان بعد أن فارق الحياة، ونقل للمستشفى، وسلمت الحادثة لجهة الاختصاص.



كانت هذه تفاصيل خبر جدة: وفاة عامل مختنقاً داخل خزان صرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.