«يابا» توقف بنغلاديشي «المركبة الفارهة» على طريق جدة ـ المدينة

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) تحقق «مكافحة المخدرات» بخليص، مع مقيم بنغلاديشي ضُبطت بحوزته كمية من حبوب «يابا» المخدرة، داخل مركبة فارهة على طريق جدة/المدينة المنورة, وكانت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، اشتبهت بمركبة فارهة يقودها مقيم بنغلاديشي، خلال مروره بنقطة أمنية مفاجئة على طريق المدينة المنورة، ورصد رجال الأمن ارتباك قائدها، وخلال التثبت من وضعه عثر تحت أحد المقاعد على كمية من الحبوب الحمراء اللون المخدرة من نوع «يابا» بلغت 1000 حبة، وسُلمت المضبوطات والشخص الموقوف إلى «مكافحة المخدرات» بخليص، بحكم الاختصاص.

تحقق «مكافحة المخدرات» بخليص، مع مقيم بنغلاديشي ضُبطت بحوزته كمية من حبوب «يابا» المخدرة، داخل مركبة فارهة على طريق جدة/المدينة المنورة, وكانت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، اشتبهت بمركبة فارهة يقودها مقيم بنغلاديشي، خلال مروره بنقطة أمنية مفاجئة على طريق المدينة المنورة، ورصد رجال الأمن ارتباك قائدها، وخلال التثبت من وضعه عثر تحت أحد المقاعد على كمية من الحبوب الحمراء اللون المخدرة من نوع «يابا» بلغت 1000 حبة، وسُلمت المضبوطات والشخص الموقوف إلى «مكافحة المخدرات» بخليص، بحكم الاختصاص.

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