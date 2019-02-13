شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: نقف مع حقوق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدها في قصره بالرياض أمس (الثلاثاء) مع رئيس فلسطين محمود عباس، التي تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وعبر الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين. حضر المحادثات، أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان. كما حضرها من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في قصره بالرياض أمس الرئيس محمود عباس، وقد رحب به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الفلسطيني سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين. وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الفلسطيني الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، عدد من الأمراء.