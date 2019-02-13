شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يطلع على التوسعة الثالثة في الحرم المكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

ترأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بقصر الصفا في مكة المكرمة، مساء أمس الأول (الإثنين) الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المسؤولة عن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي تهدف إلى الارتقاء والنهوض بكافة الأعمال والخدمات وإنشاء منظومة مستدامة تشمل في مخططاتها العنصر البشري والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي بشكل عام ويكون الحرم المكي والمشاعر المقدسة في قلبه.

ناقش مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الاجتماع العديد من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالهيئة وأولها مشروع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف، إذ تم استعراض مستويات الإنجاز، وعناصر المشروع وتم التطرق إلى ما يتم من جهود تنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بالعمل على عدد من الموضوعات الهيكلية والتي تشمل إدارة الحرم المكي الشريف، وإدارة النقل العام والطرق، وإدارة المرافق العامة في المشاعر المقدسة، إلى جانب التعاون مع الجهات المختصة في عدد من المشاريع التمكينية والتي تشمل مشروع رؤى الحرم وتطوير المشاعر المقدسة ومعالجة وتطوير الأحياء العشوائية، بالإضافة إلى دعم برنامج خدمة ضيوف الرحمن. تلا ذلك زيارة إلى الحرم للاطلاع على حالة المشروع.