شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين ريال و26 سيارة في انتظار الفائزين بجائزة التعليم.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) يرعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم (الأربعاء) حفل تكريم الفائزين بجائزة التعليم للدورة التاسعة للعام الدراسي 1438/‏1439هـ، التي تبلغ قيمة جوائزها 5 ملايين ريال و26 سيارة. وكشف وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء) عن تكريم 114 تربويا وتربوية وطالبا وطالبة، وصلوا إلى التصفيات النهائية. مؤكداً سعي الوزارة إلى تبني ثقافة التميز وتحفيز المتعلم برفع دافعيته للتعلم، وتكريم منسوبيها لتطوير أدائهم. وأضاف أن المعايير التي تبنى عليها عمليات تحكيم جائزة التميز في جميع فئاتها ذات شمولية مدعمة بالوثائق والدلائل والشواهد وإحصاءات بيانية توضيحية وزيارات ميدانية ومقابلات شخصية. من جانبه، أوضح الأمين العام للجائزة محمد الطويان، أن تحكيم الجائزة يمر عبر لجان عدة على مستويي الوزارة وإدارات التعليم وأعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص، مشيرا إلى اعتماد التحكيم الإلكتروني و350 محكما في مختلف التخصصات. وأضاف أن الأمانة العامة للجائزة استقبلت 20 ألف ملف رشحت للدورة التاسعة وتم اختيار أفضل 500 وترشيح 114 ملفا للفوز بالجائزة فيما تم حجب 12 مركزا ضمن فئات الجائزة السبع لعدم استحقاق الأعمال المرشحة للتميز. وبين الطويان أنه في النسخة العاشرة من الجائزة تمت زيادة 4 فئات تشمل رواد التعليم والتجارب والمبادرات النوعية والمنتج الإعلامي والموظف الإداري، مشيرا إلى أن عدد الملفات المرشحة للجائزة في النسخة العاشرة بلغ أكثر من 11 ألف ملف وبدأ العمل في فرز هذه الملفات تمهيدا لاختيار الفائزين والفائزات الذين سيتم تكريمهم في الخامس من أكتوبر القادم.

يرعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم (الأربعاء) حفل تكريم الفائزين بجائزة التعليم للدورة التاسعة للعام الدراسي 1438/‏1439هـ، التي تبلغ قيمة جوائزها 5 ملايين ريال و26 سيارة. وكشف وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء) عن تكريم 114 تربويا وتربوية وطالبا وطالبة، وصلوا إلى التصفيات النهائية. مؤكداً سعي الوزارة إلى تبني ثقافة التميز وتحفيز المتعلم برفع دافعيته للتعلم، وتكريم منسوبيها لتطوير أدائهم. وأضاف أن المعايير التي تبنى عليها عمليات تحكيم جائزة التميز في جميع فئاتها ذات شمولية مدعمة بالوثائق والدلائل والشواهد وإحصاءات بيانية توضيحية وزيارات ميدانية ومقابلات شخصية. من جانبه، أوضح الأمين العام للجائزة محمد الطويان، أن تحكيم الجائزة يمر عبر لجان عدة على مستويي الوزارة وإدارات التعليم وأعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص، مشيرا إلى اعتماد التحكيم الإلكتروني و350 محكما في مختلف التخصصات. وأضاف أن الأمانة العامة للجائزة استقبلت 20 ألف ملف رشحت للدورة التاسعة وتم اختيار أفضل 500 وترشيح 114 ملفا للفوز بالجائزة فيما تم حجب 12 مركزا ضمن فئات الجائزة السبع لعدم استحقاق الأعمال المرشحة للتميز. وبين الطويان أنه في النسخة العاشرة من الجائزة تمت زيادة 4 فئات تشمل رواد التعليم والتجارب والمبادرات النوعية والمنتج الإعلامي والموظف الإداري، مشيرا إلى أن عدد الملفات المرشحة للجائزة في النسخة العاشرة بلغ أكثر من 11 ألف ملف وبدأ العمل في فرز هذه الملفات تمهيدا لاختيار الفائزين والفائزات الذين سيتم تكريمهم في الخامس من أكتوبر القادم.

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