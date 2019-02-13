شكرا لقرائتكم خبر عن 56 خدمة أرصادية بمقابل مالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة دليلا إرشاديا لتوصيف خدماتها والمقابل المالي لها، وذلك بموافقة مجلس الوزراء على تقديم 56 خدمة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمقابل مالي. والخدمات هي: التدقيق البيئي، التقييم البيئي، التعامل مع الحوادث والكوارث البيئية، التصريح البيئي لمنشآت الفئات الأولى والثانية والثالثة، التأهيل للعمل البيئي، تحاليل المختبرات البيئية عالية الدقة الدولية ونتائجها، تصدير مواد، وعبور مواد ونفايات. وتتضمن الخدمات الأرصادية التي تقدم بمقابل مالي، التقارير المناخية بالمعدلات السنوية والمتوسطات الشهرية واليومية لمرصد واحد من عام لأكثر من 50 عاماً، الاستشارات والدراسات الأرصادية، إصدار شهادة صحة بيانات، بدل مفقود لشهادة بصحة بيانات، وخدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي من ساعة حتى 24 ساعة، ومن يوم حتى 7 أيام، ومن 7 أيام وحتى شهر، وخدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي لفصل مناخي، وعام ميلادي (4 فصول مناخية)، وكذلك خدمة البيانات لعناصر الطقس الأساسية من الأجهزة مباشرة، التي تتم عليها عمليات حسابية، والتي تعتمد أيضا على المورد البشري، ومن الأجهزة الخاصة، وخدمة بيانات لرصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة وتسجيلها لمدة يوم واحد فقط، خدمة تقارير توقعات الطقس، والرصد الآلي والمحطات الأوتوماتيكية التي تقدم بيانات ساعية لجميع عناصر الطقس الأساسية التي سجلت وهي تشمل التقارير والرسوم البيانية والإحصائية لمدة 24 ساعة كحد أدنى، وخدمات الرصد لطبقات الأجواء العليا، وتقارير الأرصاد البحرية على الموانئ، وبيانات عناصر الرصد البحري الأساسية من الأجهزة مباشرة وغيرها من الخدمات.