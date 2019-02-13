شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فهد يدشن «بوابة المستقبل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

دشن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، مشروع بوابة المستقبل بمقر مدارس سهما، ضمن الفعاليات المصاحبة لتكريم طلاب تعليم المنطقة، واطلع على مشروع بوابة المستقبل الذي أطلقته وزارة التعليم للتحول نحو التعليم الرقمي، وشاهد عرضا لمشروع بوابة المستقبل ومراحل تطبيقه في تعليم حائل وعدد من المدارس المشاركة في كل مرحلة، وأهمية المشروع الذي يعد من أهم مشاريع التعليم في التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، ويهدف إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة للطالب وزيادة الحصيلة العلمية له وتدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

وكرم نائب أمير منطقة حائل الطلاب الفائزين في المسابقات المركزية الوزارية في حفلة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لتكريم الطلاب، بحضور مدير عام التعليم الدكتور يوسف الثويني، والقيادات التعليمية بالمنطقة.