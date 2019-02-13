شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: كل مناطق المملكة قريبة من القلب والعين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الرباعي (عرعر)

لم تكن زيارة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى محافظة رفحاء لمجرد تدشين المشاريع التنموية والتطويرية بل عكست أروع الصور لتلاحم القيادة مع الشعب. ففي كلمته أمام الأهالي شدد الأمير فيصل على حرص القيادة الرشيدة في لقاء المواطنين والاستماع لهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق كافة سبل الحياة الكريمة.

ورفض أمير منطقة الحدود الشمالية في كلمته مبدأ البعد الحغرافي، مؤكدا أن جميع محافظات المنطقة قريبة من القلب والعين ومتساوية في التنمية والتطوير كما هي توجيهات القيادة الحكيمة. وفي استقباله للمواطنين من أهالي رفحاء، أظهرت بعض المشاهد مدى قرب القيادة من المواطنين كافة، والإنصات لهم دون تفرقة، إضافة إلى زيارة عدد من الأهالي في منازلهم.