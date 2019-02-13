شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص انتظار تصعيد الحالات للتنويم إلى 6 ساعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أنه ومن منطلق التسهيل على المستفيدين وضمن الجهود التطويرية المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية، والمرتكزة على الرقي بمستوى الخدمات الصحية، وتطويرها وفق ما يتماشى مع أدق معايير الجودة العالمية، تم تقليص وقت انتظار تصعيد الحالات من قسم طوارئ مستشفى عسير المركزي إلى أقسام التنويم بما فيها العناية المركزة إلى 6 ساعات لمعظم الحالات، وبما لا يتجاوز ٢٤ ساعة كحد أقصى لجميع الحالات، بعد أن كان معدل الانتظار سابقاً يصل في بعض الحالات إلى عدة أيام، بحيث تحظى الحالة فور دخولها بالخدمة الطبية اللازمة حسب أولوية خطورة الحالة ومدى استقرارها طبياً، وفق معايير الفرز الطبي المعتمدة، وتُقدم الخدمة الطبية للحالات الخطيرة وغير المستقرة، ثم يتم تنويمها لاحقاً في أقسام التنويم العلوية وفق تقييم الحالة الطبية للمريض، ما سرع وتيرة دوران الأسرّة، وأتاح أكبر عدد ممكن من الأسرّة الشاغرة في الطوارئ، وصولاً لتمكين التعامل الفوري مع الحوادث والإصابات.

وأشادت صحة عسير بوعي المواطنين في التوجه بالحالات الباردة والمستقرة إلى المراكز الصحية المناوبة التي تعمل على مدار الساعة، والتي دشنها أمير منطقة عسير أخيراً، ما أسهم في تركيز أقسام الطوارئ في المستشفيات على الحالات الخطرة وإصابات الحوادث المرورية وغيرها، وقلص تدفق الحالات الباردة على أقسام الطوارئ.