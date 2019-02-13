شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير المدينة يتفقد المواقع المتضررة من الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) تفقد نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل المواقع المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة العلا ومراكزها، وذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز. وشملت الجولة مركزي مغيراء، وفضلا. والتقى الأمير سعود بن خالد المواطنين الذين تعرضت منازلهم وممتلكاتهم للأضرار، ونقل لهم تحيات أمير المنطقة، واهتمامه، موجها كافة القطاعات ذات العلاقة ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة، حاثا لجان الحصر على سرعة إنجاز مهمتهم. ووجه نائب أمير المنطقة فرع وزارة المالية بالعلا بتمديد إقامة الأسر التي تم إخلاء منازلها بالشقق المفروشة ودور الإيواء حتى يتم تأهيل منازلهم. كما قدم واجب العزاء لذوي المتوفين غرقاً بسيل وادي فضلا، ناقلاً لهم تعازي ومواساة أمير المنطقة.

تفقد نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل المواقع المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة العلا ومراكزها، وذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز. وشملت الجولة مركزي مغيراء، وفضلا. والتقى الأمير سعود بن خالد المواطنين الذين تعرضت منازلهم وممتلكاتهم للأضرار، ونقل لهم تحيات أمير المنطقة، واهتمامه، موجها كافة القطاعات ذات العلاقة ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة، حاثا لجان الحصر على سرعة إنجاز مهمتهم. ووجه نائب أمير المنطقة فرع وزارة المالية بالعلا بتمديد إقامة الأسر التي تم إخلاء منازلها بالشقق المفروشة ودور الإيواء حتى يتم تأهيل منازلهم. كما قدم واجب العزاء لذوي المتوفين غرقاً بسيل وادي فضلا، ناقلاً لهم تعازي ومواساة أمير المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير المدينة يتفقد المواقع المتضررة من الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.