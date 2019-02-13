، حادث دهس يعيد مطالب سكان "جليل مكة" بوضع مطبات صناعية لحماية المارة ،

- 1/2
- 2/2
أعاد حادث دهس تعرّض له أحد أبناء حي وادي جليل بمكة المكرمة، مطالب الأهالي بوضع مطبات صناعية على الشارع العام الذي يعد شريانًا رئيسًا لسكان الحي وللقادمين من شرق مكة إلى وسطها.
وتفصيلاً، تعرض شاب لحادث دهس على الشارع العام بوادي جليل بمكة المكرمة أثناء عبوره الشارع؛ ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج عن طريق الهلال الأحمر، الذي باشر الواقعة، فيما لا يزال منوّمًا في المستشفى متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة في أنحاء جسده.
وجدد أهالي حي وادي جليل مطالبهم للجهات المختصة بضرورة الوقوف على الشارع الرئيس في حيّهم ووضع مطبات صناعية لتخفيف سرعة المركبات المتهورة.
ولفت الأهالي إلى أن عدة مدارس للبنين والبنات تقع على جنبات الشارع نفسه وعلى مداخله المتفرعة في إشارة لهم أن الشارع بحاجة ماسّة وضرورية إلى عمل مطبات صناعية خاصة في التقاطعات المؤدية لتلك المدارس، الواقعة في أعلى الحي.
حادث دهس يعيد مطالب سكان "جليل مكة" بوضع مطبات صناعية لحماية المارةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-13
أعاد حادث دهس تعرّض له أحد أبناء حي وادي جليل بمكة المكرمة، مطالب الأهالي بوضع مطبات صناعية على الشارع العام الذي يعد شريانًا رئيسًا لسكان الحي وللقادمين من شرق مكة إلى وسطها.
وتفصيلاً، تعرض شاب لحادث دهس على الشارع العام بوادي جليل بمكة المكرمة أثناء عبوره الشارع؛ ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج عن طريق الهلال الأحمر، الذي باشر الواقعة، فيما لا يزال منوّمًا في المستشفى متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة في أنحاء جسده.
وجدد أهالي حي وادي جليل مطالبهم للجهات المختصة بضرورة الوقوف على الشارع الرئيس في حيّهم ووضع مطبات صناعية لتخفيف سرعة المركبات المتهورة.
ولفت الأهالي إلى أن عدة مدارس للبنين والبنات تقع على جنبات الشارع نفسه وعلى مداخله المتفرعة في إشارة لهم أن الشارع بحاجة ماسّة وضرورية إلى عمل مطبات صناعية خاصة في التقاطعات المؤدية لتلك المدارس، الواقعة في أعلى الحي.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
01:46 AM
نبه الأهالي بوجود عدة مدارس تقع على جنبات الشارع العام وتفرعاته
أعاد حادث دهس تعرّض له أحد أبناء حي وادي جليل بمكة المكرمة، مطالب الأهالي بوضع مطبات صناعية على الشارع العام الذي يعد شريانًا رئيسًا لسكان الحي وللقادمين من شرق مكة إلى وسطها.
وتفصيلاً، تعرض شاب لحادث دهس على الشارع العام بوادي جليل بمكة المكرمة أثناء عبوره الشارع؛ ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج عن طريق الهلال الأحمر، الذي باشر الواقعة، فيما لا يزال منوّمًا في المستشفى متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة في أنحاء جسده.
وجدد أهالي حي وادي جليل مطالبهم للجهات المختصة بضرورة الوقوف على الشارع الرئيس في حيّهم ووضع مطبات صناعية لتخفيف سرعة المركبات المتهورة.
ولفت الأهالي إلى أن عدة مدارس للبنين والبنات تقع على جنبات الشارع نفسه وعلى مداخله المتفرعة في إشارة لهم أن الشارع بحاجة ماسّة وضرورية إلى عمل مطبات صناعية خاصة في التقاطعات المؤدية لتلك المدارس، الواقعة في أعلى الحي.
، حادث دهس يعيد مطالب سكان "جليل مكة" بوضع مطبات صناعية لحماية المارة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حادث دهس يعيد مطالب سكان "جليل مكة" بوضع مطبات صناعية لحماية المارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.