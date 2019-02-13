، ولي العهد يبحث مع "أبو مازن" مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مواصلة الجهود لضمان قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم مع الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين.

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتشديد على مواصلة الجهود المبذولة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الفلسطيني.