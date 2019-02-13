، في هذه الحالة... لا تُقام الدعوى على متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مكافحة تبوك" تحصر الحالات التي يمكن للأسرة أن تكشف المدمن من أبنائها

حصرت مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك عددًا من الحالات يمكن من خلالها أن تكشف الأسرة تعاطي أحد أفرادها للمخدرات، من ضمنها الكذب والعنف والعدوانية والتغيب عن العمل أو المدرسة وضعف بالتحصيل الدراسي.

وأوضحت المكافحة بتبوك في المعرض التوعوي الذي تشارك فيه وتنظمه إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة أن مدمن المخدرات لا تُقام عليه الدعوى أو يسجن وفقًا للمادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي من مخدرات إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

وتفصيلاً، للحالات التي يمكن أن تكتشف الأسرة تعاطي أحد أفرادها للمخدرات هي تغيير بالسلوك العام، تغيير بالشكل بالاهتمام الزائد أو الإهمال الزائد للمظهر، اختفاء الأشياء الثمينة داخل المنزل، وجود أدوات محروقة كالمفاتيح، وجود ورق للف السجائر، فقدان الشهية والنوم الزائد، التدخين إلى جانب الكذب والعنف والعدوانية والتغيب عن العمل أو المدرسة وضعف بالتحصيل الدراسي.

وأشارت المكافحة لزوار المعرض إلى أن الطرق التي يمكن من خلالها التعامل مع تلك الحالات هي بطلب المساعدة المباشرة من المختصين بمكافحة المخدرات عبر مركز العمليات الموحد 995 أو المركز الوطني للاستشارات الإدمان 1955 أو بالتوجه المباشر لقسم البرامج العلاجية بمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك دون إقامة الدعوى أو سجنه كما جاء في نص المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والعمل على احتواء الأبناء لحين التنسيق مع مجمع الأمل للعلاج وإعادة التأهيل للمتعاطي.

يُذكر أن المادة الثانية والأربعين جاء فيها "لا تُقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها".

وشاركت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك في المعرض التوعوي بأضرار المخدرات الذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة تحت عنوان "معرض تعليم تبوك للتوعية بأضرار المخدرات" بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية المدنية والأمنية والأهلية بتبوك بصور لبعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والتي تم ضبطها من قِبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات التي تبث وتروج للمخدرات.