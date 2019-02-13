، للحد من السرعات.. "غميقة - الليث" تحت مراقبة الجهات الأمنية بدءًا من اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد صدور توجيهات عليا بتأمين الطريق الذي شهد كثيرًا من الحوادث الدامية

بدأت جهات أمنية -ممثلة في الشرطة والبحث السري والمرور- في محافظة الليث مهام عملها على طريق "غميقة - الليث"؛ وذلك للحد من السرعات القاتلة بعد صدور توجيهات عليا بتأمين الطريق الذي شهد حوادث دامية، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وعلمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بدأت مهام عملها على طريق "غميقة - الليث" بشكل فعلي بدءًا من مساء اليوم في رصد مخالفي السرعات والتجاوزات الخاطئة؛ إذ سيتم إحالتهم لهيئة المخالفات المرورية لتطبيق العقوبات بحقهم بهدف الحد من الحوادث المرورية التي يشهدها الطريق.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تكوين فرق مدعمة بالدوريات، تعمل على مدار الساعة، وسوف تقوم بتطبيق النظام المروري بحق المخالفين.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده الطريق من سرعات زائدة، تسببت في الكثير من الحوادث الدامية، إلى جانب مطالبات السكان ومرتادي الطريق الذي يربط محافظة الليث بقرى الشرق بإيقاف مسلسل الحوادث المرورية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء. ‫