، محافظ "الحديدة": الحوثيون خرقوا وقف النار أكثر من 1200 مرة.. ويماطلون في المشاورات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": المليشيات الإرهابية ترفض مغادرة ميناء الحديدة

أكد محافظ محافظة الحديدة أن المليشيات الحوثية تماطل في مشاورات الأردن التي تتواصل حالياً، مبيناً لـ"الخليج 365" أن المليشيا لم تنفذ على أرض الواقع ما جاء في اتفاق السويد، مؤكداً أنها تواصل ارتكاب الجرائم ضد المدنيين في المحافظة؛ مما يشكل خروقات واضحة بأرقام كبيرة في جرائم جديدة ومتكررة في مواقع متفرقة من الحديدة.

وأكد المحافظ في حديثه لـ"الخليج 365"، أن المليشيات ترفض مغادرة ميناء الحديدة، وتخرق الاتفاق عبر عدة أسلحة منها الألغام والأسلحة الثقيلة والمقذوفات بأنواعها وأحجامها لأكثر من 1200 خرق، مؤكداً أنها تمارس جرائم استهداف المدنيين في القرى والمناطق اليمنية، وتسببت في سقوط شهداء والعديد من الجرحى.

وأشار المحافظ إلى أن رئيس لجنة إعادة الانتشار موجود في الحديدة، وأكد أن المليشيات وإلى هذا اليوم تواصل منع وصول الفريق الأممي إلى منطقة المطاحن وصوامع الغلال في الحديدة، وهي تلك المنطقة التي استهدفتها مليشيات الحوثي الإيرانية بمقذوفات عسكرية نتج عنها حرق وتدمير غذاء ملايين اليمنيين.



يشار إلى أن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قبل مدة بإلزام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار، وإزالة المظاهر المسلحة، ووقف عمليات التحصين والدفاعات العسكرية.