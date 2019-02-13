، محافظ "الحديدة": الحوثيون خرقوا وقف النار أكثر من 1200 مرة.. ويماطلون في المشاورات ،

- 1/2
- 2/2
أكد محافظ محافظة الحديدة أن المليشيات الحوثية تماطل في مشاورات الأردن التي تتواصل حالياً، مبيناً لـ"الخليج 365" أن المليشيا لم تنفذ على أرض الواقع ما جاء في اتفاق السويد، مؤكداً أنها تواصل ارتكاب الجرائم ضد المدنيين في المحافظة؛ مما يشكل خروقات واضحة بأرقام كبيرة في جرائم جديدة ومتكررة في مواقع متفرقة من الحديدة.
وأكد المحافظ في حديثه لـ"الخليج 365"، أن المليشيات ترفض مغادرة ميناء الحديدة، وتخرق الاتفاق عبر عدة أسلحة منها الألغام والأسلحة الثقيلة والمقذوفات بأنواعها وأحجامها لأكثر من 1200 خرق، مؤكداً أنها تمارس جرائم استهداف المدنيين في القرى والمناطق اليمنية، وتسببت في سقوط شهداء والعديد من الجرحى.
وأشار المحافظ إلى أن رئيس لجنة إعادة الانتشار موجود في الحديدة، وأكد أن المليشيات وإلى هذا اليوم تواصل منع وصول الفريق الأممي إلى منطقة المطاحن وصوامع الغلال في الحديدة، وهي تلك المنطقة التي استهدفتها مليشيات الحوثي الإيرانية بمقذوفات عسكرية نتج عنها حرق وتدمير غذاء ملايين اليمنيين.
يشار إلى أن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قبل مدة بإلزام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار، وإزالة المظاهر المسلحة، ووقف عمليات التحصين والدفاعات العسكرية.
محافظ "الحديدة": الحوثيون خرقوا وقف النار أكثر من 1200 مرة.. ويماطلون في المشاوراتمحمد المواسي الخليج 365 2019-02-13
أكد محافظ محافظة الحديدة أن المليشيات الحوثية تماطل في مشاورات الأردن التي تتواصل حالياً، مبيناً لـ"الخليج 365" أن المليشيا لم تنفذ على أرض الواقع ما جاء في اتفاق السويد، مؤكداً أنها تواصل ارتكاب الجرائم ضد المدنيين في المحافظة؛ مما يشكل خروقات واضحة بأرقام كبيرة في جرائم جديدة ومتكررة في مواقع متفرقة من الحديدة.
وأكد المحافظ في حديثه لـ"الخليج 365"، أن المليشيات ترفض مغادرة ميناء الحديدة، وتخرق الاتفاق عبر عدة أسلحة منها الألغام والأسلحة الثقيلة والمقذوفات بأنواعها وأحجامها لأكثر من 1200 خرق، مؤكداً أنها تمارس جرائم استهداف المدنيين في القرى والمناطق اليمنية، وتسببت في سقوط شهداء والعديد من الجرحى.
وأشار المحافظ إلى أن رئيس لجنة إعادة الانتشار موجود في الحديدة، وأكد أن المليشيات وإلى هذا اليوم تواصل منع وصول الفريق الأممي إلى منطقة المطاحن وصوامع الغلال في الحديدة، وهي تلك المنطقة التي استهدفتها مليشيات الحوثي الإيرانية بمقذوفات عسكرية نتج عنها حرق وتدمير غذاء ملايين اليمنيين.
يشار إلى أن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قبل مدة بإلزام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار، وإزالة المظاهر المسلحة، ووقف عمليات التحصين والدفاعات العسكرية.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
12:08 AM
قال لـ"الخليج 365": المليشيات الإرهابية ترفض مغادرة ميناء الحديدة
أكد محافظ محافظة الحديدة أن المليشيات الحوثية تماطل في مشاورات الأردن التي تتواصل حالياً، مبيناً لـ"الخليج 365" أن المليشيا لم تنفذ على أرض الواقع ما جاء في اتفاق السويد، مؤكداً أنها تواصل ارتكاب الجرائم ضد المدنيين في المحافظة؛ مما يشكل خروقات واضحة بأرقام كبيرة في جرائم جديدة ومتكررة في مواقع متفرقة من الحديدة.
وأكد المحافظ في حديثه لـ"الخليج 365"، أن المليشيات ترفض مغادرة ميناء الحديدة، وتخرق الاتفاق عبر عدة أسلحة منها الألغام والأسلحة الثقيلة والمقذوفات بأنواعها وأحجامها لأكثر من 1200 خرق، مؤكداً أنها تمارس جرائم استهداف المدنيين في القرى والمناطق اليمنية، وتسببت في سقوط شهداء والعديد من الجرحى.
وأشار المحافظ إلى أن رئيس لجنة إعادة الانتشار موجود في الحديدة، وأكد أن المليشيات وإلى هذا اليوم تواصل منع وصول الفريق الأممي إلى منطقة المطاحن وصوامع الغلال في الحديدة، وهي تلك المنطقة التي استهدفتها مليشيات الحوثي الإيرانية بمقذوفات عسكرية نتج عنها حرق وتدمير غذاء ملايين اليمنيين.
يشار إلى أن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قبل مدة بإلزام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار، وإزالة المظاهر المسلحة، ووقف عمليات التحصين والدفاعات العسكرية.
، محافظ "الحديدة": الحوثيون خرقوا وقف النار أكثر من 1200 مرة.. ويماطلون في المشاورات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ "الحديدة": الحوثيون خرقوا وقف النار أكثر من 1200 مرة.. ويماطلون في المشاورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.