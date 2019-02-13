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حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي مايك بومبيو من أي تدخل، بما في ذلك التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وذلك حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفقًا لرويترز.
وقال لافروف إن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات بشأن فنزويلا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وذكر البيان الروسي أن لافروف انتقد أيضًا خطط تشديد العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في إنجلترا، وقال: إن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين.
روسيا تحذر أمريكا من التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لفنزويلاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي مايك بومبيو من أي تدخل، بما في ذلك التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وذلك حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفقًا لرويترز.
وقال لافروف إن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات بشأن فنزويلا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وذكر البيان الروسي أن لافروف انتقد أيضًا خطط تشديد العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في إنجلترا، وقال: إن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
12:08 AM
"لافروف": مستعدون لإجراء مشاورات بشأنها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة
حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي مايك بومبيو من أي تدخل، بما في ذلك التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وذلك حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفقًا لرويترز.
وقال لافروف إن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات بشأن فنزويلا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وذكر البيان الروسي أن لافروف انتقد أيضًا خطط تشديد العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في إنجلترا، وقال: إن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين.
، روسيا تحذر أمريكا من التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لفنزويلا ،
المصدر : الخليج 365
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