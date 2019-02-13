، أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "لخامي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم الثلاثاء، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد جندي أول عبده بن حسن لخامي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعبّر أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارة لوالد وذوي الشهيد جندي أول " لخامي " بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

وعبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولأمير منطقة جازان وأمير منطقة جازان بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

وحضر العزاء محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وعدد من المسؤولين.