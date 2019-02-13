، شاهد.. انطلاق بطولة الشهداء الثالثة على ملاعب وصالات الحرس الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية "عبدالله بن بندر".. وتستمر 52 يومًا ويشارك فيها نحو 2000 لاعب

انطلقت منافسات بطولة شهداء الواجب الثالثة على صالات ومرافق وزارة الحرس الوطني، وذلك برعاية من الوزير الأمير عبدالله بن بندر، ومن المقرر أن تستمر منافساتها على مدى 52 يومًا، وسيتخللها عديد البرامج الثقافية والرياضية، وتمتد حتى الحفل الختامي في الثالث من إبريل المقبل.

وشارك 33 فريقًا من إدارات ووحدات وزارة الحرس الوطني بالمنطقة الوسطى والقطاعين الغربي والشرقي، وتتنافس الفرق في 13 لعبة رياضية وهي كرة القدم، والكرة الطائرة، وشد الحبل، وكرة الطاولة، والبلياردو، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، واختراق الضاحية، وكمال الأجسام، والسباحة، والرماية، والكاراتيه، والتايكوندو.

ورقميًا بلغ عدد اللجان المنظمة 16 لجنة، ويشارك في البطولة نحو 2000 لاعب و400 مدرب وإداري، و 105 حكام، ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا على ملاعب وصالات مدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية الواقعة في منطقة خشم العان بمدينة الرياض.