، "العرفج" يتحدث عن دور "سناب شات" في نشر الأفكار ويوقِّع كتابين ،

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ينظِّم النادي الأدبي الثقافي بالطائف محاضرة بعنوان (دور سناب شات في نشر الأفكار) للكاتب والإعلامي المعروف الدكتور أحمد العرفج، وذلك مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 13 جمادى الآخرة 1440هـ على مسرح جمعية الثقافة والفنون بالطائف.
وبيَّن رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد أن المحاضرة ستديرها الدكتورة حنان عبدالله عنقاوي، ويصحب المحاضرة عزف على آلة القانون مع العازف محمد العتيبي، ومشاركة الفنانة التشكيلية سامية المحمدي في رسم لوحة فنية أمام الحضور.
وقال "الجعيد": إن المحاضرة تتناول الحديث عن بدايات المحاضر مع السناب شات، ونظرية التأثير بالقدوة، وتأثير السناب على الناس، ونشر ثقافة القراءة ورياضة المشي أو (العرفجة). كما سيقوم "العرفج" بتوقيع كتابين له، هما كتاب (من نواصي أبي سفيان العاصي)، وكتاب (يوميات مع المشي والخطوات).
ووجَّه "الجعيد" شكره الجزيل لجمعية الثقافة والفنون بالطائف، ومديرها عضو شرف النادي فيصل بن خالد الخديدي؛ وذلك على استضافة هذا اللقاء الذي يأتي ضمن الشراكة بين النادي والجمعية، داعيًا المهتمين والمهتمات لحضور هذا اللقاء الذي يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة بمقر جمعية الثقافة والفنون بالفيصلية.
"العرفج" يتحدث عن دور "سناب شات" في نشر الأفكار ويوقِّع كتابينفهد العتيبي الخليج 365 2019-02-12
ينظِّم النادي الأدبي الثقافي بالطائف محاضرة بعنوان (دور سناب شات في نشر الأفكار) للكاتب والإعلامي المعروف الدكتور أحمد العرفج، وذلك مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 13 جمادى الآخرة 1440هـ على مسرح جمعية الثقافة والفنون بالطائف.
وبيَّن رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد أن المحاضرة ستديرها الدكتورة حنان عبدالله عنقاوي، ويصحب المحاضرة عزف على آلة القانون مع العازف محمد العتيبي، ومشاركة الفنانة التشكيلية سامية المحمدي في رسم لوحة فنية أمام الحضور.
وقال "الجعيد": إن المحاضرة تتناول الحديث عن بدايات المحاضر مع السناب شات، ونظرية التأثير بالقدوة، وتأثير السناب على الناس، ونشر ثقافة القراءة ورياضة المشي أو (العرفجة). كما سيقوم "العرفج" بتوقيع كتابين له، هما كتاب (من نواصي أبي سفيان العاصي)، وكتاب (يوميات مع المشي والخطوات).
ووجَّه "الجعيد" شكره الجزيل لجمعية الثقافة والفنون بالطائف، ومديرها عضو شرف النادي فيصل بن خالد الخديدي؛ وذلك على استضافة هذا اللقاء الذي يأتي ضمن الشراكة بين النادي والجمعية، داعيًا المهتمين والمهتمات لحضور هذا اللقاء الذي يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة بمقر جمعية الثقافة والفنون بالفيصلية.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
11:08 PM
يستضيفه النادي الأدبي بالطائف في محاضرة الاثنين المقبل
ينظِّم النادي الأدبي الثقافي بالطائف محاضرة بعنوان (دور سناب شات في نشر الأفكار) للكاتب والإعلامي المعروف الدكتور أحمد العرفج، وذلك مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 13 جمادى الآخرة 1440هـ على مسرح جمعية الثقافة والفنون بالطائف.
وبيَّن رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد أن المحاضرة ستديرها الدكتورة حنان عبدالله عنقاوي، ويصحب المحاضرة عزف على آلة القانون مع العازف محمد العتيبي، ومشاركة الفنانة التشكيلية سامية المحمدي في رسم لوحة فنية أمام الحضور.
وقال "الجعيد": إن المحاضرة تتناول الحديث عن بدايات المحاضر مع السناب شات، ونظرية التأثير بالقدوة، وتأثير السناب على الناس، ونشر ثقافة القراءة ورياضة المشي أو (العرفجة). كما سيقوم "العرفج" بتوقيع كتابين له، هما كتاب (من نواصي أبي سفيان العاصي)، وكتاب (يوميات مع المشي والخطوات).
ووجَّه "الجعيد" شكره الجزيل لجمعية الثقافة والفنون بالطائف، ومديرها عضو شرف النادي فيصل بن خالد الخديدي؛ وذلك على استضافة هذا اللقاء الذي يأتي ضمن الشراكة بين النادي والجمعية، داعيًا المهتمين والمهتمات لحضور هذا اللقاء الذي يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة بمقر جمعية الثقافة والفنون بالفيصلية.
، "العرفج" يتحدث عن دور "سناب شات" في نشر الأفكار ويوقِّع كتابين ،
المصدر : الخليج 365
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