، نائب أمير الرياض يقدم العزاء والمواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير، أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعرب الأمراء - أسرة الفقيدة - عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.