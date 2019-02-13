، الأمم المتحدة تحذر مليار شاب في العالم من مرض خطير.. التفاصيل هنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يرتبط باستخدامهم الهواتف الذكية

حذر خبراء في الأمم المتحدة في مجال الصحة، اليوم (الثلاثاء)، من أن أكثر من مليار شخص تتراوح أعمارهم بين سن الـ12 و35؛ قد يواجهون بجدية خطر الإصابة بالصمم وفقدان السمع بشكل لا رجعة فيه، بسبب تعرضهم للأصوات العالية مثل الموسيقى المشغَّلة على هواتفهم الذكية.

وأوضحت المسؤولة التقنية للوقاية من الصمم وفقدان السمع في منظمة الصحة العالمية الدكتورة شيلي شادها، أن أكثر المهددين بفقدان السمع هم من الشباب؛ بسبب ما يستمتعون به من مناشط، مثل الاستماع المستمر للموسيقى عبر سماعات الأذن على هواتفهم الذكية.

واقترحت "شادها" تزويد الهاتف الذكي بمقياس للسرعة، وبنظام قياس يوضح مستوى الصوت الذي يحصل عليه المستمع، ويحذر إذا ما تجاوز الصوت الحد الأقصى المسموح به.

وأصدر خبراء الأمم المتحدة مبادئ توجيهية جديدة لاستخدام الهواتف الذكية بشكل أكثر أمانًا، تتضمن توصيات إرشادية لمنع الإصابة بالصمم والأمراض المرتبطة به، مثل طنين الأذن.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات، محاولة لمعالجة نقص الوعي حول مستوى الصوت الذي يمكن اعتباره ضوضاء زائدة عن الحد، في وقت تظهر فيه بيانات صحية أن واحدًا من بين كل اثنين من فئة الشباب يستمع إلى مستويات من الصوت زائدة عن الحد الآمن.

