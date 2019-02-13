، "القوات الجوية" تحقق بطولة القوات المسلحة للرماية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "البرية" جاءت "ثانيًا" "الدفاع الجوي" ثالثًا

بحضور قائد مجموعة الدفاع الجوي الثانية اللواء الركن محمد بن زهير العمري، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية فارس السعدي، ومدير إدارة الشؤون الرياضية للقوات المسلحة العميد هادي بن بكر القحطاني؛ اختتمت اليوم بطولة الرماية لمنتخبات القوات المسلحة ضمن دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة، وحقق منتخب القوات الجوية المركز الأول وكأس البطولة، كما حققت القوات البرية المركز الثاني والميداليات الفضية، وقوات الدفاع الجوي المركز الثالث والميداليات البرونزية.

وأوضح اللواء العمري في كلمة ألقاها في ختام تتويج الفائزين أن ما شهدته البطولة من تنافس كبير يعود إلى ما تمتلكه قواتنا المسلحة من رماةٍ على مستوى عالٍ، وأثنى على تطور رياضة الرماية في القوات المسلحة والإنجازات التي تحققت وتتحقق على المستويين المحلي والدولي، مقدمًا شكره وتقديره لكل المشاركين في البطولة، ومهنئًا منسوبي معهد الدفاع الجوي على التنظيم الرائع للدورة.

يُذكر أن مسابقة الرماية استمرت أربعة أيام وشملت مسابقة الرمي بالبندقية والمسدس وبمشاركة ٨٤ راميًا.