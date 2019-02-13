، شاهد من بلقرن.. بقايا الإسمنت المتساقط من الشاحنات تثير الرعب بطريق "البظاظة- عجبة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط مخاوف من وقوع حوادث مروعة على الطريق تعرض أرواح مرتاديه للخطر

يشهد طريق "البظاظة- عجبة" ببلقرن كثافة مرورية متوسطة، فيما تتسبب الشاحنات، الناقلة للإسمنت ببلقرن، في سقوط بقايا الإسمنت السائل على أرضية الطريق؛ مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت، تهدد سلامة الطريق.

ورصدت عدسة "الخليج 365"، نهار اليوم الثلاثاء، سقوط بقايا مادة الإسمنت السائل على أرضية الطريق، ما يُنذر بوقوع حوادث مرورية - لا سمح الله.

ويشهد طريق البظاظة- عجبة، مخالفات متكررة لشاحنات نقل الإسمنت، في ظل غياب الجهة المختصة عن مثل تلك المخالفات.