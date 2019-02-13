المرور يوضح الحالات التي يجب على قائد المركبة إضاءة المصابيح فيها

أوضح المرور، الحالات التي يجب على قائد المركبة إضاءة المصابيح فيها. وقال المرور أن هذه الحالات هي: 1-أثناء السير ليلًا على أي طريق مجهز بإنارة عامة أو غير مجهز. 2-نهارًا عند وجود ضباب كثيف أو عواطف رملية تحجب الرؤية (استخدام أنوار التلاقي “النور المنخفض “.) 3-على قائدي المركبات المزودة بأنوار خاصة للضباب استخدامها فقط في حالة وجود ضباب أو سقوط ثلج أو أمطار غزيرة.

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