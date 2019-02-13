“الحصيني”: مضى نصف موسم الأمطار ببلادنا واستعدّوا للنصف الأكثر غزارة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ مُضيّ نصف موسم الأمطار في بلادنا وبقي النصف وهو كثير، إذا بارك الله فيه، ومعظم السيول التاريخية تحدث في هذا النصف، وفيه موسم السرايات، كذلك فيه المرحلة الانتقالية وهي مرحلة تتصف بالتقلبات الجوية، وأحيانًا تتشكل فيه السحب العملاقة وغزيرة مطر، وشدة رياح، وحبات برد، موجهًا سؤاله لأمانات المدن: “هل أنتم مستعدون؟”.

وأوضح “الحصيني” أن غدًا الأربعاء أجواء باردة جدًّا ليلًا، والصباح الباكر، ولطيفة نهارًا، قائلًا: لمصلحتكم البسوا ولبّسوا عيالكم ملابس شتوية ثقيلة على من هم في الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة، والشرقية، والمرتفعات الغربية، والجنوبية؛ حيث الطقس شتوي متوسط إلى أن يصرفه الله، وباقي المناطق ربيعي.